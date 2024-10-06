На референдуме по АЭС уже проголосовало около 2,2 млн казахстанцев

В Казахстане на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало около 2,2 млн казахстанцев, или 17,79%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман, по состоянию на 10:00 бюллетени получили 17,79% от общего количества граждан, включенных в списки.

"На 10:00 в стране получили бюллетени 2 178 593 гражданина", – сказал Мухтар Ерман 6 октября на брифинге в ЦИК.

Фото: ЦИК РК

Явка в Абайской области составила 15,36%.

В Акмолинской области – 17,18%.

В Актюбинской области – 19,21%.

В Алматинской области – 16,31%.

В Атырауской области – 17,11%.

В Западно-Казахстанской области – 16,43%.

В Жамбылской области – 16,19%.

В Жетысуской области – 18,08%.

В Карагандинской области – 30,63%.

В Костанайской области – 16,9%.

В Кызылординской области – 20,91%.

В Мангистауской области – 16,45%.

В Павлодарской области – 14,04%.

В Северо-Казахстанской области – 15,83%.

В Туркестанский области – 18,56%.

В Улытауской области – 17,4%.

В Восточно-Казахстанской области – 17,85%.

В Астане – 24,08%.

В Алматы – 8,66%.

В Шымкенте – 19,56%.

Кроме того, на 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.

Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.



Ранее сообщалось, что министр культуры и информации РК проголосовала на референдуме по вопросу строительства АЭС.