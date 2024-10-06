Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На референдуме по АЭС уже проголосовало около 2,2 млн казахстанцев

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:33 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Казахстане на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало около 2,2 млн казахстанцев, или 17,79%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман, по состоянию на 10:00 бюллетени получили 17,79% от общего количества граждан, включенных в списки.

"На 10:00 в стране получили бюллетени 2 178 593 гражданина", – сказал Мухтар Ерман 6 октября на брифинге в ЦИК.

Данные о явке на 10.00, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:33

Фото: ЦИК РК

Явка в Абайской области составила 15,36%.

В Акмолинской области – 17,18%.

В Актюбинской области – 19,21%.

В Алматинской области – 16,31%.

В Атырауской области – 17,11%.

В Западно-Казахстанской области – 16,43%.

В Жамбылской области – 16,19%.

В Жетысуской области – 18,08%.

В Карагандинской области – 30,63%.

В Костанайской области – 16,9%.

В Кызылординской области – 20,91%.

В Мангистауской области – 16,45%.

В Павлодарской области – 14,04%.

В Северо-Казахстанской области – 15,83%.

В Туркестанский области – 18,56%.

В Улытауской области – 17,4%.

В Восточно-Казахстанской области – 17,85%.

В Астане – 24,08%.

В Алматы – 8,66%.

В Шымкенте – 19,56%.

Кроме того, на 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.

Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.

Ранее сообщалось, что министр культуры и информации РК проголосовала на референдуме по вопросу строительства АЭС.

Читайте также

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме и пожелал всем счастья
Референдум — это базис демократии
Аким ВКО: Референдум – это базис демократии
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Референдум завершился в селе Аксуат Западного Казахстана
Бауыржан Муканов
ЦИК РК 2024 год Референдумы Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: