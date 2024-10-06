На референдуме по АЭС уже проголосовало около 2,2 млн казахстанцев
Как сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман, по состоянию на 10:00 бюллетени получили 17,79% от общего количества граждан, включенных в списки.
"На 10:00 в стране получили бюллетени 2 178 593 гражданина", – сказал Мухтар Ерман 6 октября на брифинге в ЦИК.
Фото: ЦИК РК
Явка в Абайской области составила 15,36%.
В Акмолинской области – 17,18%.
В Актюбинской области – 19,21%.
В Алматинской области – 16,31%.
В Атырауской области – 17,11%.
В Западно-Казахстанской области – 16,43%.
В Жамбылской области – 16,19%.
В Жетысуской области – 18,08%.
В Карагандинской области – 30,63%.
В Костанайской области – 16,9%.
В Кызылординской области – 20,91%.
В Мангистауской области – 16,45%.
В Павлодарской области – 14,04%.
В Северо-Казахстанской области – 15,83%.
В Туркестанский области – 18,56%.
В Улытауской области – 17,4%.
В Восточно-Казахстанской области – 17,85%.
В Астане – 24,08%.
В Алматы – 8,66%.
В Шымкенте – 19,56%.
Кроме того, на 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.
Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.
Ранее сообщалось, что министр культуры и информации РК проголосовала на референдуме по вопросу строительства АЭС.