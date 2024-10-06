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Законодательство РК

Референдум признан состоявшимся: более половины избирателей уже проголосовали

Член ЦИК РК Сабила Мустафина, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:29 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Казахстане на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало свыше 6,3 млн казахстанцев, или 51,77%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила член ЦИК Сабила Мустафина, по состоянию на 14:00 бюллетени получили 51,77% от общего количества граждан, включенных в списки.

"На 14:00 в стране получили бюллетени 6 339 425 граждан", – сказала Сабила Мустафина 6 октября на брифинге в ЦИК.
Данные явки на референдум по состоянию на 14:00, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:29

Графика: ЦИК РК

В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:

• в Абайской области – 52,99%;

• в Акмолинской области – 54,91%;

• в Актюбинской области – 52,85%;

• в Алматинской области – 59,32%;

• в Атырауской области – 52,91%;

• в Западно-Казахстанской области – 50,52%;

• в Жамбылской области – 48,8%;

• в Жетысуской области – 52,42%;

• в Карагандинской области – 59,92%;

• в Костанайской области – 61,54%;

• в Кызылординской области – 54,13%;

• в Мангистауской области – 46,19%;

• в Павлодарской области – 49,18%;

• в Северо-Казахстанской области – 48%;

• в Туркестанской области – 67,38%;

• в Улытауской области – 59,65%;

• в Восточно-Казахстанской области – 61,73%;

• в Астане – 45,19%;

• в Алматы – 16,91%;

• в Шымкенте – 64,38%.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона "О республиканском референдуме" референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", – отметила Сабила Мустафина.

Голосование продлится до 20:00. В списки включено около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.

Ранее сообщалось, что известные спортсмены из Астаны принимают активное участие в голосовании на избирательных участках.

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