Нурлан Абдуллин проголосовал на референдуме в Алматы

Заслуженный деятель Казахстана, казахстанский певец, телеведущий Нурлан Абдуллин принял участие в референдуме по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

Артист посетил избирательный участок №387, расположенный в алматинской школе-интернате №17.

"Я считаю, что единство страны находится в наших руках. Сегодня наши граждане приходят и голосуют, тем самым проявляют свою вовлеченность. Это большой решающий момент для будущего нашей страны и нашего поколения", – поделился Нурлан Абдуллин.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20:00.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что к 12 часам дня явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%.