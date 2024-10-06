Елдос Сметов проголосовал на референдуме по строительству АЭС

Фото: акимат Жамбылской области

Вместе со всеми жителями областного центра отдать свой голос на один из участков пришел и триумфатор парижской Олимпиады Елдос Сметов.

Прославленный спортсмен пришел на избирательный участок №82, расположенный в многопрофильной гимназии №41 имени А. Пушкина города Тараз, утром в день референдума. Олимпийский чемпион отдал свой голос, после чего порадовал местных жителей возможностью пообщаться и сфотографироваться с кумиром. "Сегодня я пришел на участок для голосования, чтобы отдать свой голос на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Это не просто выбор, это решение, которое повлияет на будущее нашей страны, на жизнь наших детей и внуков. Как спортсмен, я знаю, что успех возможен только тогда, когда каждый выкладывается на максимум. На спортивной арене важен каждый шаг, каждое усилие. Точно так же и здесь: будущее Казахстана зависит от каждого из нас. Независимо от того, поддерживаете вы строительство АЭС или нет, важно одно – участие. Мы должны взять ответственность за будущее своей страны и сделать выбор. Этот референдум – шанс для каждого из нас высказать свое мнение. Мы строим не только нашу спортивную славу, но и энергобезопасность, развитие технологий и процветание Казахстана. Я верю, что решение, которое мы примем сегодня, помогут нашей стране стать сильнее и независимее. Не оставайтесь в стороне. Ваш голос – это вклад в будущее", – сказал олимпийский чемпион Елдос Сметов.

Фото: акимат Жамбылской области

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