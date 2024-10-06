Референдум-2024: как голосуют в Астане
Аким города Женис Касымбек с утра проголосовал на своем избирательном участке №211, который находится в Президентском центре РК. Он рассказал, что всего в Астане работают 460 избирательных участков.
Фото: instagram/@jenis_qasymbek
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Государственный советник Ерлан Карин также проголосовал ранним утром, почти сразу же после открытия избирательного участка №164, который находится в Национальной академической библиотеке. Он поделился, что всегда приходит утром на голосование.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
К слову, на этот участок многие родители приходили проголосовать вместе со своими детьми.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Например, житель Аскар Калиев пришел вместе с супругой и четырьмя детьми.
"Мы живем рядом, прикреплены к этому участку и всегда ходим всей семьей голосовать на все выборы, референдумы. Мы хотим, чтобы дети все видели и были активными участниками", – рассказал отец многодетной семьи.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Из-за того, что они пришли все вместе, им вручили небольшой подарок. Сотрудники избирательного участка рассказали, что подарки в основном дарят первым голосующим и пожилым людям.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
На избирательном участке во Дворце школьников жительница Астаны тоже получила подарок за то, что сегодня впервые проголосовала на референдуме.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Всего будут работать 10 323 участка для голосования, в том числе 74 участка, открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах. Голосование продлится до 20:00. В списки голосующих включены около 12,3 млн казахстанцев.
По состоянию на 12:00 на референдуме проголосовало свыше 4,8 млн казахстанцев, или 39,23%.