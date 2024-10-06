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Законодательство РК

Референдум-2024: как голосуют в Астане

Астана, референдум, АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В Астане 6 октября в 7:00 началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.

Аким города Женис Касымбек с утра проголосовал на своем избирательном участке №211, который находится в Президентском центре РК. Он рассказал, что всего в Астане работают 460 избирательных участков. 

Референдум, АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: instagram/@jenis_qasymbek

Референдум, АЭС, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Государственный советник Ерлан Карин также проголосовал ранним утром, почти сразу же после открытия избирательного участка №164, который находится в Национальной академической библиотеке. Он поделился, что всегда приходит утром на голосование. 

Астана, референдум, АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

К слову, на этот участок многие родители приходили проголосовать вместе со своими детьми. 

АЭС, референдум, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Например, житель Аскар Калиев пришел вместе с супругой и четырьмя детьми. 

"Мы живем рядом, прикреплены к этому участку и всегда ходим всей семьей голосовать на все выборы, референдумы. Мы хотим, чтобы дети все видели и были активными участниками", – рассказал отец многодетной семьи. 
Референдум, АЭС, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Из-за того, что они пришли все вместе, им вручили небольшой подарок. Сотрудники избирательного участка рассказали, что подарки в основном дарят первым голосующим и пожилым людям. 

Референдум, АЭС, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

АЭС, референдум, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На избирательном участке во Дворце школьников жительница Астаны тоже получила подарок за то, что сегодня впервые проголосовала на референдуме. 

Референдум, АЭС, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:29

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Всего будут работать 10 323 участка для голосования, в том числе 74 участка, открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах. Голосование продлится до 20:00. В списки голосующих включены около 12,3 млн казахстанцев.

По состоянию на 12:00 на референдуме проголосовало свыше 4,8 млн казахстанцев, или 39,23%.

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