Аким ВКО: Референдум – это базис демократии
Фото: пресс-центр ВКО
Сегодня, 6 октября в Казахстане проходит референдум по вопросу строительства атомной электростанции. На республиканский референдум вынесен следующий вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"
Свою гражданскую позицию выразил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. Глава региона проголосовал на избирательном участке №9, который располагается в школе №42 в Усть-Каменогорске.
"Референдум – это базис демократии, возможность народа участвовать в управлении государством. Каждый гражданин имеет право выразить свою позицию. Я сделал свой выбор и хочу напомнить каждому: не упустите возможность выразить свою позицию. Наше общее будущее зависит от каждого", – сказал глава региона.
Фото: пресс-центр ВКО
Отметим, в Восточно-Казахстанской области действует 538 участков, где сегодня смогут проголосовать более 400 тысяч человек. В том числе 2,5 тысячи людей с особыми потребностями. Для них в регионе создают все условия, чтобы каждый мог воспользоваться своим конституционным правом.
Фото: пресс-центр ВКО
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