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Ретро-авто проехали по избирательным участкам в городе Қонаев

Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:30 Фото: Instagram/qonaev.gorod
В городе Қонаев состоялся парад ретро-автомобилей в поддержку общенационального референдума, сообщает Zakon.kz.

23 автомобиля различных годов выпуска посетили несколько избирательных участков города. Они проехали по пяти улицам областного центра, преодолев более 17 км. Из нескольких автомобилей пассажиры разбрасывали сладости.

Инициатором такого праздника в поддержку референдума выступил местный коллекционер Мурат Сиргебаев. Его коллекция насчитывает несколько десятков автомобилей. Некоторые машины не раз участвовали в киносъемках, а другие становились призерами международных выставок.

Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:30

Фото: Instagram/qonaev.gorod

Парад ретро-автомобилей завершился на центральной площади, где жители города смогли поближе рассмотреть авто и сделать фотографии на память.

Также на избирательный участок в Алматинской области пришли представители пяти поколений одной семьи.

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