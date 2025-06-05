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События

"Ретро-парк" в Актобе переходит в собственность города

ретро-парк вернули в госсобственность, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 19:25 Фото: пресс-служба акимата города Актобе
В Актобе "Ретро-парк", расположенный в старой части города, будет передан из частной собственности в государственную. Этот парк, находящийся за кинотеатром "Локомотив", более 20 лет принадлежал медиакомпании "Рика", сообщает Zakon.kz.

По предложению акима города Азамата Бекета руководитель медиакомпании Наталья Бандровская приняла решение о безвозмездной передаче "Ретро-парка" городу.

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

От жителей поступали многочисленные обращения и жалобы на неудовлетворительное состояние парка и необходимость его модернизации. Учитывая это, аким города в ходе встречи с Натальей Бандровской обсудил вопрос передачи "Ретро-парка" в собственность города.

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

"Этот парк занимает территорию в два гектара. В свое время я брала его в аренду на 49 лет. На протяжении 20 лет я занималась его благоустройством и содержанием. Сейчас время изменилось, возросли запросы и ожидания жителей. В дальнейшем я не смогу содержать парк, поскольку его модернизация требует значительных финансовых и трудовых затрат. Поэтому я считаю правильным передать его городу. Выражаю благодарность акиму города, который не остался равнодушным к сложившейся ситуации и инициировал обновление парка для жителей", – сказала Наталья Бандровская.

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

Нынешнее состояние парка действительно неудовлетворительное. Сегодня городской акимат организовал санитарную очистку территории.

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

"В этом году парк будет благоустроен: за счет спонсорских средств на его территории будут установлены детская игровая площадка, футбольное поле, новые скамейки, урны и освещение. Этот парк в старой части города дорог для коренных жителей Актобе. Поэтому при проведении работ по модернизации его историческое содержание будет сохранено в соответствии с названием "Ретро-парк", – заявил Азамат Бекет.

Сегодня около 60 человек, включая членов молодежного крыла "Жастар рухы", организовали акцию "Чистый четверг" в рамках кампании "Чистый Казахстан". Они убрали мусор, подмели территорию парка и собрали сухие ветки.

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

Стоит отметить, что в Актобе предприниматели и крупные предприятия, откликнувшись на призыв акима города, вносят свой вклад в обновление парков и скверов, а также в благоустройство пустующих территорий за счет спонсорской поддержки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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