#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
События

Аким Северо-Казахстанской области проголосовал на референдуме

Гауез Нурмухамбетов, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 10:47 Фото: акимат СКО
Сегодня аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов принял участие в голосовании на референдуме на избирательном участке №595, сообщает Zakon.kz.

Всего на территории области организована работа 581 избирательного участка, где жители региона могут выразить свою гражданскую позицию.

Фото: акимат СКО

Глава региона отметил высокую активность избирателей и их ответственное отношение к участию в общественно-политической жизни страны.

Фото: акимат СКО

"Отрадно видеть высокую активность и гражданскую ответственность жителей региона. Участие в выборах – это важный вклад каждого в развитие и будущее нашей области и всей страны", – отметил Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

Глава региона также пообщался с жителями, пришедшими на участок. Среди них была Сабина Салыкова, которая впервые приняла участие в голосовании вместе со своими родителями. Аким области поздравил ее с этим знаменательным событием и вручил памятный подарок – книгу о выдающемся казахском поэте и просветителе Магжане Жумабаеве.

Фото: акимат СКО

Также на избирательный участок пришла семья ветерана государственной службы Аманжола Нуртаева – сразу три поколения, чтобы сделать свой выбор. По словам главы региона, участие разных поколений в голосовании подчеркивает значимость этого процесса для общества.

"Мы всегда стараемся принимать участие в таких важных событиях. Сегодня пришли всей семьей. Считаем, что каждый гражданин должен выразить свою позицию, ведь от этого зависит будущее нашей страны", – сказал Аманжол Нуртаев.

Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме.

Айсулу Омарова
