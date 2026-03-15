Аким Северо-Казахстанской области проголосовал на референдуме

Сегодня аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов принял участие в голосовании на референдуме на избирательном участке №595, сообщает Zakon.kz.

Всего на территории области организована работа 581 избирательного участка, где жители региона могут выразить свою гражданскую позицию.

Фото: акимат СКО

Глава региона отметил высокую активность избирателей и их ответственное отношение к участию в общественно-политической жизни страны.

"Отрадно видеть высокую активность и гражданскую ответственность жителей региона. Участие в выборах – это важный вклад каждого в развитие и будущее нашей области и всей страны", – отметил Гауез Нурмухамбетов.

Глава региона также пообщался с жителями, пришедшими на участок. Среди них была Сабина Салыкова, которая впервые приняла участие в голосовании вместе со своими родителями. Аким области поздравил ее с этим знаменательным событием и вручил памятный подарок – книгу о выдающемся казахском поэте и просветителе Магжане Жумабаеве.

Также на избирательный участок пришла семья ветерана государственной службы Аманжола Нуртаева – сразу три поколения, чтобы сделать свой выбор. По словам главы региона, участие разных поколений в голосовании подчеркивает значимость этого процесса для общества.

"Мы всегда стараемся принимать участие в таких важных событиях. Сегодня пришли всей семьей. Считаем, что каждый гражданин должен выразить свою позицию, ведь от этого зависит будущее нашей страны", – сказал Аманжол Нуртаев.

Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме.