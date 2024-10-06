Известная оперная певица отдала свой голос на референдуме

Фото: РСК Шымкента

Сегодня, 6 октября 2024 года, на участке №11, который расположен в Театре оперы и балета Шымкента, сделала свой выбор директор театра, известная оперная певица Майра Мухамедкызы, сообщает Zakon.kz.

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