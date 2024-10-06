Известная оперная певица отдала свой голос на референдуме
Фото: РСК Шымкента
Сегодня, 6 октября 2024 года, на участке №11, который расположен в Театре оперы и балета Шымкента, сделала свой выбор директор театра, известная оперная певица Майра Мухамедкызы, сообщает Zakon.kz.
Она отметила, что сегодня казахстанцы принимают важное решение.
"Я считаю, что все должны проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор. Ведь все мы хотим, чтобы наш Казахстан процветал, находился в авангарде ведущих мировых держав. Мы должны двигаться вперед, осваивая и применяя новейшие технологии, развиваться как в экономическом, так и в культурном, социальном плане", – сказала Майра Мухамедкызы.
Майра Мухамедкызы – заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, кавалер ордена "Отан". Первая казахстанская солистка парижского "Гранд Опера". Лауреат ряда международных конкурсов.
Между тем в селе Коктерек области Абай на избирательный участок всей семьей прибыла известная в Казахстане династия беркутчи.
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