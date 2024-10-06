Заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов проголосовал на референдуме
Фото: rsk.astana
В Астане продолжается референдум. На одном из столичных участков был замечен заслуженный деятель Казахстана актер Адиль Ахметов.
Он подчеркнул важность сегодняшнего мероприятия, пишет rsk.astana.
"Государство проводит референдум по вопросу строительства атомной электростанции. За это мы все должны проголосовать и сделать свой выбор. Я предпочитаю, чтобы референдум был организован для того, чтобы народ сделал свой выбор. Здесь мы видим, что правительство при принятии конкретных решений будет считаться с населением", – отметил Адиль Ахметов.
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