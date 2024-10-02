Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом

Сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:46 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 2 октября 2024 года, поделились интересной статистикой, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в Казахстане проживает пять человек по имени Атом.

"Согласно последним данным, в Казахстане имя Атом носят пять человек. Самому младшему из них – три года, старшему – 66 лет. Носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях и городах Алматы, Астана".Бюро национальной статистики

Помимо этого, согласно статданным, в стране встречаются имена с частицей "атом":

  • Атомжан – два человека.
  • Атомбек – шесть человек.
  • Атомвек – два человека.
  • Атомтай – один человек.
"80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны".Бюро национальной статистики

При этом в Бюро отметили, что людей с именем Референдум в Казахстане нет.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:46
О порядке голосования на референдуме по АЭС рассказали в ЦИК
, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:46

Напомним, в Казахстане Республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции состоится 6 октября 2024 года.

Читайте также

Газовая плита, газовая плитка, газ, газоснабжение
Депутат потребовал решить проблему с дефицитом газа в Туркестанской области
Ливни и снегопады надвигаются на Казахстан
Ливни и снегопады надвигаются на Казахстан
платные парковки, Аймагамбетов, депутаты
Аймагамбетов о платных парковках: Львиная доля доходов должна поступать в бюджет города
Динара Халдарова
Референдум в Казахстане Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год АЭС Имена Статистика Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: