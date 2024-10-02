Сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом
Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 2 октября 2024 года, поделились интересной статистикой, сообщает Zakon.kz.
Из нее следует, что в Казахстане проживает пять человек по имени Атом.
"Согласно последним данным, в Казахстане имя Атом носят пять человек. Самому младшему из них – три года, старшему – 66 лет. Носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях и городах Алматы, Астана".Бюро национальной статистики
Помимо этого, согласно статданным, в стране встречаются имена с частицей "атом":
- Атомжан – два человека.
- Атомбек – шесть человек.
- Атомвек – два человека.
- Атомтай – один человек.
"80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны".Бюро национальной статистики
При этом в Бюро отметили, что людей с именем Референдум в Казахстане нет.
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Напомним, в Казахстане Республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции состоится 6 октября 2024 года.
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