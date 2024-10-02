Сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом

В Бюро национальной статистики сегодня, 2 октября 2024 года, поделились интересной статистикой, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в Казахстане проживает пять человек по имени Атом.

"Согласно последним данным, в Казахстане имя Атом носят пять человек. Самому младшему из них – три года, старшему – 66 лет. Носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях и городах Алматы, Астана". Бюро национальной статистики

Помимо этого, согласно статданным, в стране встречаются имена с частицей "атом":

Атомжан – два человека.

Атомбек – шесть человек.

Атомвек – два человека.

Атомтай – один человек.

"80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны". Бюро национальной статистики

При этом в Бюро отметили, что людей с именем Референдум в Казахстане нет.

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Напомним, в Казахстане Республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции состоится 6 октября 2024 года.