Мастер спорта по пара танцам проголосовала на референдуме в Алматы

Мастер спорта по пара танцам Сабина Абдрахмет приняла участие в референдуме, проголосовав на избирательном участке №267, расположенном в Казахском научно-исследовательском институте экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

"Для меня важно иметь возможность выбирать будущее своей страны. Спасибо государству за предоставленную возможность каждому из нас выразить свою позицию. В Алматы проживает около 57 тыс. людей с особыми потребностями, и я вижу, как инклюзивные возможности нашего города с каждым годом улучшаются", – отметила Сабина Абдрахмет, многократная победительница турниров по пара танцам.

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

Сабина Абдрахмет рассказала, что сегодня воспользовалась услугой "Инватакси" для комфортного и безопасного передвижения на избирательный участок.

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы



Напомним, что во время проведения референдума в Алматы при поддержке Управления занятости и социальных программ города для граждан с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата действует служба "Инватакси", а также предусмотрены переносные урны для голосования на дому.

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

Также на всех избирательных участках работают 76 сурдопереводчиков в онлайн-режиме. Они помогают людям с нарушением слуха получать полную информацию о процедуре голосования.