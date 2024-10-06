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Мастер спорта по пара танцам проголосовала на референдуме в Алматы

Проголосовала на референдуме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:17 Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы
Мастер спорта по пара танцам Сабина Абдрахмет приняла участие в референдуме, проголосовав на избирательном участке №267, расположенном в Казахском научно-исследовательском институте экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
"Для меня важно иметь возможность выбирать будущее своей страны. Спасибо государству за предоставленную возможность каждому из нас выразить свою позицию. В Алматы проживает около 57 тыс. людей с особыми потребностями, и я вижу, как инклюзивные возможности нашего города с каждым годом улучшаются", – отметила Сабина Абдрахмет, многократная победительница турниров по пара танцам.
Проголосовала на референдуме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:17

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

Сабина Абдрахмет рассказала, что сегодня воспользовалась услугой "Инватакси" для комфортного и безопасного передвижения на избирательный участок.

Проголосовала на референдуме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:17

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы


Напомним, что во время проведения референдума в Алматы при поддержке Управления занятости и социальных программ города для граждан с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата действует служба "Инватакси", а также предусмотрены переносные урны для голосования на дому.

Проголосовала на референдуме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:17

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

Также на всех избирательных участках работают 76 сурдопереводчиков в онлайн-режиме. Они помогают людям с нарушением слуха получать полную информацию о процедуре голосования.

Мастер спорта по паратанцам Сабина Абдрахмет, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:17

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

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