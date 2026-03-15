Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков проголосовал на референдуме

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в республиканском референдуме. Глава мегаполиса проголосовал на участке №231, расположенном в здании "Түркістан сарайы".

Аким города прибыл на участок утром и принял участие в голосовании в установленном законодательством порядке. Члены избирательной комиссии выдали бюллетень, после чего аким сделал свой выбор и опустил его в урну для голосования.

Напомним, сегодня по всей стране проходит республиканский референдум. Избирательные участки открылись с утра и принимают граждан в течение всего дня. Жители страны голосуют по вопросу, вынесенному на всенародное обсуждение.

Референдум является одной из форм прямого волеизъявления граждан и проводится в соответствии с законодательством Казахстан. В голосовании могут принять участие все граждане, обладающие избирательным правом.