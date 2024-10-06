Династия железнодорожников с общим стажем 826 лет приняла участие в референдуме в Алматы

Представители династии Капишевых, общий стаж которых составляет 826 лет в железнодорожной отрасли, приняли участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Семья прибыла на избирательный участок №407, расположенный в алматинской школе №100 в Медеуском районе.





"Участие наших граждан в референдуме – это важный шаг к пониманию будущего и направлению развития общества. Сегодня каждый из нас имеет возможность высказать свою позицию. В условиях стремительных изменений в стране итог референдума покажет нам вектор развития движения", – сказал Мурат Капишев.

История династии железнодорожников началась почти век назад. Эту сферу выбрали 26 членов семьи в трех поколениях. Сегодня в данной отрасли трудятся 10 членов, занимая самые разные ниши – от мастеров до руководящих должностей. В этом году семья Капишевых стала победителем городского конкурса "Мерейлі отбасы".



Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.