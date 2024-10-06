Гандболистки Астаны проголосовали в Ташкенте

Женская сборная команда Астаны по гандболу проголосовала в столице Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Спортсменки находятся в Ташкенте на международном турнире, а для голосования прибыли в здание посольства Казахстана. Одной из участниц команды Джамиле Сарсенбековой исполнилось 18 лет. Девушка проголосовала впервые.

А первая казахстанка проголосовала сегодня в Сеуле. Более того, по данным ЦИК, референдум признан состоявшимся.