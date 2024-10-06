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Гандболистки Астаны проголосовали в Ташкенте

Флаги Узбекистана и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:12 Фото: akorda.kz
Женская сборная команда Астаны по гандболу проголосовала в столице Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Спортсменки находятся в Ташкенте на международном турнире, а для голосования прибыли в здание посольства Казахстана. Одной из участниц команды Джамиле Сарсенбековой исполнилось 18 лет. Девушка проголосовала впервые.

А первая казахстанка проголосовала сегодня в Сеуле. Более того, по данным ЦИК, референдум признан состоявшимся.

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