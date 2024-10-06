Көкпаристы района Самар в ВКО сделали свой выбор на референдуме

Спортсмены по национальной игре көкпар из района Самар в день референдума пришли на избирательные участки в национальных костюмах, чтобы сделать свой выбор.

Сегодня в районе Самар, включая села Көк-Жота и Бастаушы, насчитывается около 50 всадников по көкпару. На областных соревнованиях район представляет сборная команда из 12 человек. Часть этих спортсменов во главе с тренером пришли на референдум в национальных спортивных формах. Остальные участники команды планируют проголосовать на своих участках в течение дня.

Фото: пресс-центр ВКО

Көкпаристы проголосовали на участках №835 и №836. По словам тренера по көкпару Серика Аймухамбетова, участие в таких всенародных мероприятиях должно быть пропитано духом спорта и проявлением гражданской активности.

"Для игроков көкпара так же важно разбираться в происходящем в стране и вносить свой вклад, как и в своем виде спорта", – отметил тренер команды.

Начальник отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района Самар Аскар Ыскак отметил, что на подобных массовых мероприятиях важно также продвигать национальные ценности.

Фото: пресс-центр ВКО

"Мы стараемся привлечь внимание к этой важной кампании. Поэтому наши спортсмены пришли в форме с национальными элементами. Главное, чтобы никто не оставался равнодушным, а явка на участки была высокой", – сказал руководитель отдела.