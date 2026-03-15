События

Туркестан: 103-летняя сауранчанка Хапиза Халибеккызы сделала свой выбор на референдуме

голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:16 Фото: акимат Туркестанской области
Свой выбор сделала Хапиза Халибеккызы, которой исполнилось 103 года, зарегистрованная на участке референдума №97, расположенном в сельском округе Ески Икан Сауранского района, сообщает Zakon.kz.

Бабушка старше 100 лет проявила гражданскую активность, не оставаясь в стороне от важной политической кампании в стране. Члены участка специально посетили дом Хапизы апа.

Отметим, что 41 участок голосования на республиканском референдуме по Сауранскому району начал свою работу в 07:00. Общее количество избирателей, имеющих право участвовать в референдуме по району, – 52 349 человек. Все участки референдума полностью обеспечены необходимым материальным оборудованием. Кроме того, гражданам, впервые прибывшим на участки, вручаются специальные подарки. В настоящее время на всех участках района проходит избирательная кампания в соответствии с установленными требованиями и правилами.

Айсулу Омарова
