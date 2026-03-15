Общество

Жители области Жетісу приходят на участки референдума целыми селами

референдум, голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 16:54 Фото: пресс-служба акимата области Жетісу
Жители области Жетісу проявляют высокую активность на референдуме. С самого утра люди приходят голосовать целыми селами.

Так, в селе Кальпе Каратальского района на участок одновременно пришли около 400 человек. В селе 10 лет Казахстана Коксуского района проголосовали все 200 жителей, имеющих право голоса, а в селе Басши Кербулакского района – более 100 человек.

В частности, в селе Кальпе пришли голосовать жители 14 улиц села. Среди них долгожитель Сулейман Андасбаев, посвятивший 40 лет работе ветеринарным врачом, а также ветеран системы здравоохранения Батен Булдыбаева.

"Примечательно, что референдум совпал с началом Наурыза. Это создало особое настроение. С самого открытия участка ощущалась атмосфера праздника и исторической значимости момента. В юрте, установленной рядом с участком, все желающие смогли попробовать национальные блюда, дети играли в асыки, для молодежи установили "алтыбакан". Считаю, что когда жители приходят голосовать вместе – это яркий пример сплоченности и наш общий вклад в будущее страны, тем более что Конституция – это основа стабильности и развития", – сказала Батен Булдыбаева.

Село 10 лет Казахстана Коксуского района всегда славилось своими трудовыми традициями и крепким чувством общности.

Сегодня жители села показывают, как сельские территории могут активно участвовать в политической жизни страны. Совместный приход на участок такого количества людей – это осознанный жест, подчеркивающий доверие к государственным институтам.

"Для нас участие в референдуме – это не просто долг, а наш выбор. Мы пришли сюда вместе, чтобы показать: судьба нашего села и всей страны нам небезразлична. Когда мы голосуем вместе, мы чувствуем силу нашего единства", – сказал один из старейшин села Сапар Смагулов.

К нему присоединилась представительница молодого поколения Назерке Мусабай.

"Сегодня я впервые голосую вместе со своими родителями и соседями. Видя, как ответственно к этому относятся старшие, я понимаю, что наше будущее строится сейчас", – сказала она.

Отметим, что по данным Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по состоянию на 16.00 часов, проголосовали уже 68,50% жителей области Жетісу.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
