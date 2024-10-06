Вахтовики морского комплекса Кашаган проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС
Фото: пресс-служба РСК Атырауской области
Вахтовики морского комплекса Кашаган проголосовали по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.
Более 870 сотрудников, работающих на искусственном острове D в Каспийском море, подали заявки на голосование.
Фото: пресс-служба РСК Атырауской области
Фото: пресс-служба РСК Атырауской области
Фото: пресс-служба РСК Атырауской области
Фото: пресс-служба РСК Атырауской области
"Члены комиссий референдума вылетели на остров на вертолете и организовали выборочный процесс", – сообщает Региональная служба коммуникаций.
Согласно предварительной информации Центральной избирательной комиссии РК, объявленной в 14:00, в Атырауской области явка составила 52,91%.
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