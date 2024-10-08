Окончательные итоги референдума: более 5,5 млн казахстанцев проголосовали за строительство АЭС

В Центральной избирательной комиссии 8 октября 2024 года огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

По данным председателя ЦИК референдума Нурлана Абдирова, из 12 284 487 человек, имеющих право голосовать на референдуме, проголосовали 7 820 204 человека, или 63,66%.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 млн 561 тыс. 937 человек, или 71,12%", – озвучил Нурлан Абдиров.

Референдум по вопросу строительства АЭС прошел в Казахстане 6 октября 2024 года. Ранее в ЦИК огласили предварительные итоги голосования казахстанцев.

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