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Окончательные итоги референдума: более 5,5 млн казахстанцев проголосовали за строительство АЭС

Заседание ЦИК 6 октября, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:22 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В Центральной избирательной комиссии 8 октября 2024 года огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

По данным председателя ЦИК референдума Нурлана Абдирова, из 12 284 487 человек, имеющих право голосовать на референдуме, проголосовали 7 820 204 человека, или 63,66%.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 млн 561 тыс. 937 человек, или 71,12%", – озвучил Нурлан Абдиров.

Референдум по вопросу строительства АЭС прошел в Казахстане 6 октября 2024 года. Ранее в ЦИК огласили предварительные итоги голосования казахстанцев.

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Касым-Жомарт Токаев считает, что строительством АЭС должен заниматься международный консорциум.

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