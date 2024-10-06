39 малышей родились в Астане в день референдума

6 октября для некоторых жителей столицы запомнится не только как день проведения республиканского референдума, но и радостными событиями в родильных домах, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны рассказали, что с 00:00 до 15:00 часов в столице появились на свет 39 новорожденных – 29 мальчиков и 10 девочек.

"Все новорожденные и их мамы находятся в хорошем состоянии и получают необходимый уход", – рассказали в акимате.

К слову, в день референдума в медучреждениях столицы организовали возможность голосования для женщин, находящихся в акушерских отделениях. Специальные избирательные участки открыли прямо в больницах, что позволило беременным и уже родившим казахстанкам сделать свой выбор, не покидая медицинские учреждения.

Напомним, в столице работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Ранее в Центральной избирательной комиссии назвали регионы, лидирующие по числу голосующих на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. К 16:00 в стране свое мнение выразили уже более 7 млн человек.