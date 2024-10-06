Порядка 800 шахтеров из области Абай проголосовали на референдуме
На 288 участке для голосования зарегистрированы 1403 человека. Жители поселка Жезкент с самого утра проявили особую активность в голосовании. Свой голос на референдуме отдали и работники Орловской шахты. Если одни пришли на участок с утра пораньше, то другие решили проголосовать сразу после окончания рабочей смены.
"Я решил не оставаться в стороне, когда в Казахстане решается такой важный вопрос. Пришел на участок голосовать. В конце концов, мы решаем не только за себя, но и за своих будущих детей и внуков. Это очень серьезный вопрос, нельзя упускать возможность принять участие в его решении", – рассказал шахтер Арман Картанбаев.
Фото: акимат области Абай
Всего в поселке Жезкент работают три участка для голосования. До окончания референдума выразить свою гражданскую позицию смогут порядка пяти тысяч сельчан.
"Как житель поселка, я решила проголосовать за будущее нашей страны. Ведь важен голос каждого. Если мы все вместе и дружно придем на референдум, мы сможем быстрее принять важное решение. Это правильно, что решили посоветоваться с народом", – говорит жительница Жезкента Бакытгуль Алханова.
Председатель участка №306 Ернар Рахымбаев отметил, что никаких нарушений и замечаний при проведении референдума не выявлено.
"Наши граждане проявляют активность в голосовании. Всего в Бородулихинском районе открыты 44 участка для голосования. Правом принять участие в референдуме обладают почти 17 тысяч жителей района. Всего в области Абай в список голосующих включено больше 407 тысяч человек", – отметил Ернар Рахымбаев.
Фото: акимат области Абай