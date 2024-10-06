Порядка 800 шахтеров из области Абай проголосовали на референдуме

В поселке Жезкент право голоса имеют порядка 800 горняков. Почти все они пришли на участки для голосования, чтобы воспользоваться своим конституционным правом.

На 288 участке для голосования зарегистрированы 1403 человека. Жители поселка Жезкент с самого утра проявили особую активность в голосовании. Свой голос на референдуме отдали и работники Орловской шахты. Если одни пришли на участок с утра пораньше, то другие решили проголосовать сразу после окончания рабочей смены.

"Я решил не оставаться в стороне, когда в Казахстане решается такой важный вопрос. Пришел на участок голосовать. В конце концов, мы решаем не только за себя, но и за своих будущих детей и внуков. Это очень серьезный вопрос, нельзя упускать возможность принять участие в его решении", – рассказал шахтер Арман Картанбаев.

Фото: акимат области Абай



Всего в поселке Жезкент работают три участка для голосования. До окончания референдума выразить свою гражданскую позицию смогут порядка пяти тысяч сельчан.

"Как житель поселка, я решила проголосовать за будущее нашей страны. Ведь важен голос каждого. Если мы все вместе и дружно придем на референдум, мы сможем быстрее принять важное решение. Это правильно, что решили посоветоваться с народом", – говорит жительница Жезкента Бакытгуль Алханова.



Председатель участка №306 Ернар Рахымбаев отметил, что никаких нарушений и замечаний при проведении референдума не выявлено.

"Наши граждане проявляют активность в голосовании. Всего в Бородулихинском районе открыты 44 участка для голосования. Правом принять участие в референдуме обладают почти 17 тысяч жителей района. Всего в области Абай в список голосующих включено больше 407 тысяч человек", – отметил Ернар Рахымбаев.