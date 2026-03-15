Общество

Аким Карагандинской области проголосовал на референдуме

Проголосовал на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:13 Фото: акимат Карагандинской области
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев проголосовал на референдуме по проекту новой Конституции РК. Глава региона отдал свой голос на участке №17 во Дворце культуры горняков.
"Сегодня я проголосовал на референдуме. Мы участвуем в важном процессе, который определяет будущее нашей страны", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

По информации председателя участковой комиссии Олега Валецкого, на данном участке зарегистрировано 2222 голосующих. С раннего утра идут участники голосования. Среди первых были пенсионеры старше 80 лет.

Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели.
В Карагандинской области работают 637 участков для голосования. В списках участников референдума зарегистрировано более 757 тысяч жителей, из них 13 008 впервые голосующих.

Созданы условия для людей с инвалидностью, включая услуги инватакси и сурдопереводчиков. На участках организованы специальные уголки, оснащенные компьютерами, лупами, дополнительным освещением, трафаретами для бюллетеней со шрифтом Брайля.

Граждане, которые самостоятельно не могут прийти на участок, должны до 12:00 15 марта подать соответствующее заявление с указанием ситуации. В этом случае комиссия вместе с наблюдателями выезжает по заранее зарегистрированным адресам, используя специальный переносной ящик для приема голосов.

Айсулу Омарова
