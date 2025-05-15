Казахстанцев хотят поощрять за профилактику преступности в Казахстане

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха представил в Мажилисе 15 мая 2025 года проект закона "О профилактике правонарушений". Документ направлен на снижение уровня преступности в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха отметил, что в современном обществе возникают новые вызовы, для противодействия которым требуется совершенствование всей действующей системы профилактики.

"Акцент сделан на раннюю превенцию правонарушений. Для этого в два раза увеличено число субъектов профилактики – с 13 до 26. Дополнительно включены Центры поддержки семьи, мобильные группы, опека, масс-медиа, по делам молодежи, СЭР, ВСД, уполномоченный по правам человека, информатизации, АРРФР. Конкретизирована их зона ответственности. К примеру, органы здравоохранения – в области психического здоровья алкоголиков, наркоманов, лудоманов. Органы образования – в части обеспечения прав детей. Органы внутренних дел – по вопросам расследования, привлечения к ответственности правонарушителей. Органы соцзанятости и защиты населения – оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В итоге все государственные органы наделены компетенцией по применению мер профилактики", – заявил он.

Проектом закона также пересмотрены механизмы вовлечения граждан в сферу профилактики, а также меры их стимулирования.

"На сегодня только органы внутренних дел могут привлекать общественных помощников для охраны общественного порядка. В проекте закона таким правом наделяются все правоохранительные органы. Расширяется сфера участия общественных помощников. Теперь они не только патрулируют улицы, но и участвуют в организации правовой пропаганды, в работе консультативно-совещательных органов, а также оказывают содействие субъектам профилактики: могут выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка в общественных места, при проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятиях. При этом наиболее активные общественные помощники будут награждаться (благодарность, подарки, госнаграды, почетное звание, денежное вознаграждение) комиссией при местных исполнительных органах", – добавил Лепеха.

Порядок, виды нарушений и условия выплаты вознаграждений будут определяться акиматами.

Расширен также перечень лиц, склонных к совершению правонарушений, в отношении которых будет применяться индивидуальная профилактика.

"Проектом закона периодичность профилактического контроля, принимаемые меры профилактики, виды ограничений, а также продление профилактического учета и контроля будут определяться, исходя из степени риска совершения правонарушения. В отношении злостных нарушителей будут применяться строгие меры профилактики, пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения. Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр будет доступен для населения", – подчеркнул вице-министр внутренних дел.

На отдельные виды правонарушений вводятся специальные меры профилактики. Это:

детской безнадзорности и беспризорности;

семейно-бытового насилия;

в состоянии опьянения;

рецидивной преступности;

в общественных местах;

экономических правонарушений.

Так, в отношении подростков предусмотрены специализированные меры. В том числе педагогическое сопровождение, вовлечение в социально полезную деятельность, программы по профилактике зависимостей и коррекция поведения. По решению суда возможны индивидуальные ограничения.

Сопутствующим проектом закона устанавливается адмответственность за размещение, распространение противоправного контента и злостное неисполнение представления госорганов по устранению причин совершения правонарушений.

15 мая 2025 года сообщалось, что с начала года оперативники территориальных департаментов полиции при координации Департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран.