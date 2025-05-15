#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
506.21
568.42
6.3
Общество

Казахстанцев хотят поощрять за профилактику преступности в Казахстане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 10:57 Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха представил в Мажилисе 15 мая 2025 года проект закона "О профилактике правонарушений". Документ направлен на снижение уровня преступности в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха отметил, что в современном обществе возникают новые вызовы, для противодействия которым требуется совершенствование всей действующей системы профилактики.

"Акцент сделан на раннюю превенцию правонарушений. Для этого в два раза увеличено число субъектов профилактики – с 13 до 26. Дополнительно включены Центры поддержки семьи, мобильные группы, опека, масс-медиа, по делам молодежи, СЭР, ВСД, уполномоченный по правам человека, информатизации, АРРФР. Конкретизирована их зона ответственности. К примеру, органы здравоохранения – в области психического здоровья алкоголиков, наркоманов, лудоманов. Органы образования – в части обеспечения прав детей. Органы внутренних дел – по вопросам расследования, привлечения к ответственности правонарушителей. Органы соцзанятости и защиты населения – оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В итоге все государственные органы наделены компетенцией по применению мер профилактики", – заявил он.

Проектом закона также пересмотрены механизмы вовлечения граждан в сферу профилактики, а также меры их стимулирования.

"На сегодня только органы внутренних дел могут привлекать общественных помощников для охраны общественного порядка. В проекте закона таким правом наделяются все правоохранительные органы. Расширяется сфера участия общественных помощников. Теперь они не только патрулируют улицы, но и участвуют в организации правовой пропаганды, в работе консультативно-совещательных органов, а также оказывают содействие субъектам профилактики: могут выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка в общественных места, при проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятиях. При этом наиболее активные общественные помощники будут награждаться (благодарность, подарки, госнаграды, почетное звание, денежное вознаграждение) комиссией при местных исполнительных органах", – добавил Лепеха.

Порядок, виды нарушений и условия выплаты вознаграждений будут определяться акиматами.

Расширен также перечень лиц, склонных к совершению правонарушений, в отношении которых будет применяться индивидуальная профилактика.

"Проектом закона периодичность профилактического контроля, принимаемые меры профилактики, виды ограничений, а также продление профилактического учета и контроля будут определяться, исходя из степени риска совершения правонарушения. В отношении злостных нарушителей будут применяться строгие меры профилактики, пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения. Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр будет доступен для населения", – подчеркнул вице-министр внутренних дел.

На отдельные виды правонарушений вводятся специальные меры профилактики. Это:

  • детской безнадзорности и беспризорности;
  • семейно-бытового насилия;
  • в состоянии опьянения;
  • рецидивной преступности;
  • в общественных местах;
  • экономических правонарушений.

Так, в отношении подростков предусмотрены специализированные меры. В том числе педагогическое сопровождение, вовлечение в социально полезную деятельность, программы по профилактике зависимостей и коррекция поведения. По решению суда возможны индивидуальные ограничения.

Сопутствующим проектом закона устанавливается адмответственность за размещение, распространение противоправного контента и злостное неисполнение представления госорганов по устранению причин совершения правонарушений.

15 мая 2025 года сообщалось, что с начала года оперативники территориальных департаментов полиции при координации Департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Суд показал, что происходило внутри магазина в ночь убийства Шерзата Полата в Талгаре
Общество
11:40, Сегодня
Суд показал, что происходило внутри магазина в ночь убийства Шерзата Полата в Талгаре
Уголовное дело впервые завели после смертельного падения ребенка из окна в Павлодаре
Общество
11:01, Сегодня
Уголовное дело впервые завели после смертельного падения ребенка из окна в Павлодаре
Судья по делу Шерзата Полата призвал блогеров и сетевых комментаторов воздержаться от провокационных действий
Общество
10:25, Сегодня
Судья по делу Шерзата Полата призвал блогеров и сетевых комментаторов воздержаться от провокационных действий
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: