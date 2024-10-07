В Караганде волонтеры помогли привести в порядок Центральный парк
Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан". В Центральном парке областного центра волонтеры устроили большую уборку, помогли привести территорию в порядок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт областного акимата.
В акции "Таза Болса Табиғат, Аман Болар Адамзат!" участвовали более ста человек: студенты и школьники, неравнодушные жители. Добровольцы собирали мусор, вывозили сухие ветви, очищали газоны и пешеходные дорожки. Также приводили в порядок детские и спортивные площадки.
Отмечается, что главная цель акции – формирование экологической культуры.
Фото: акимат Карагандинской области
"К участию в акции мы пригласили школьников. Важно, чтобы подрастающее поколение ценило природу, заботилось о ее сохранении. Думаю, вместе мы отлично справились с задачей", – отметил руководитель Управление парками культуры отдыха и скверами Талгат Байтохин.
Фото: акимат Карагандинской области
Чистота и уют в городе зависят от каждого, считает руководитель Молодежного ресурсного центра Якуб Джамалов.
"Мы призываем молодежь ответственно и бережно относиться к природе. Прежде всего самим нужно предотвращать загрязнение, не бросать мусор где попало", – говорит он.
Фото: акимат Карагандинской области
Кроме того, был устроен мастер-класс по рисованию. Юные художники выразили в рисунках свою любовь к природе, видение окружающей среды.
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