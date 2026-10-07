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Общество

В центральном парке Балхаша создается новая зеленая зона при участии "Казахмыса"

председатель правления &quot;Казахмыс&quot; Руслан Өскенәлі, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 13:51 Фото: "Казахмыс"
В центральном парке Балхаша состоялось мероприятие по озеленению территории в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта началась высадка 2 500 деревьев – 500 карагачей и 2 000 пирамидальных тополей. Все посадочные работы планируется завершить до конца октября.

Инициатором проекта выступила Корпорация "Казахмыс". В мероприятии приняли участие председатель правления корпорации "Казахмыс" Руслан Өскенәлі и аким города Балхаша Саян Муратулы.

посадка деревьев, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 13:51

Фото: "Казахмыс"

Для озеленения используются крупномерные саженцы высотой 2,5 метра с комом земли. В рамках проекта подготовлены посадочные места, предусмотрена система капельного полива и проведен первичный полив высаженных деревьев.

Общий объем финансирования проекта составляет 57,5 млн тенге. Средства направлены на подготовку территории, доставку и посадку саженцев, устройство системы полива и другие необходимые работы.

деревья, озеленение, Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 13:51

Фото: "Казахмыс"

Новая зеленая зона станет частью центрального парка и будет способствовать его дальнейшему благоустройству. Проект направлен на развитие общественного пространства, улучшение городской среды и создание более комфортных условий для отдыха жителей Балхаша.

"Казахмыс" продолжает реализовывать экологические и социальные инициативы в регионах присутствия, уделяя внимание благоустройству общественных пространств и развитию городской инфраструктуры.

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Айсулу Омарова
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