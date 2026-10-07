В центральном парке Балхаша создается новая зеленая зона при участии "Казахмыса"
В рамках проекта началась высадка 2 500 деревьев – 500 карагачей и 2 000 пирамидальных тополей. Все посадочные работы планируется завершить до конца октября.
Инициатором проекта выступила Корпорация "Казахмыс". В мероприятии приняли участие председатель правления корпорации "Казахмыс" Руслан Өскенәлі и аким города Балхаша Саян Муратулы.
Для озеленения используются крупномерные саженцы высотой 2,5 метра с комом земли. В рамках проекта подготовлены посадочные места, предусмотрена система капельного полива и проведен первичный полив высаженных деревьев.
Общий объем финансирования проекта составляет 57,5 млн тенге. Средства направлены на подготовку территории, доставку и посадку саженцев, устройство системы полива и другие необходимые работы.
Новая зеленая зона станет частью центрального парка и будет способствовать его дальнейшему благоустройству. Проект направлен на развитие общественного пространства, улучшение городской среды и создание более комфортных условий для отдыха жителей Балхаша.
"Казахмыс" продолжает реализовывать экологические и социальные инициативы в регионах присутствия, уделяя внимание благоустройству общественных пространств и развитию городской инфраструктуры.