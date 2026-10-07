В центральном парке Балхаша создается новая зеленая зона при участии "Казахмыса"

В центральном парке Балхаша состоялось мероприятие по озеленению территории в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта началась высадка 2 500 деревьев – 500 карагачей и 2 000 пирамидальных тополей. Все посадочные работы планируется завершить до конца октября.

Инициатором проекта выступила Корпорация "Казахмыс". В мероприятии приняли участие председатель правления корпорации "Казахмыс" Руслан Өскенәлі и аким города Балхаша Саян Муратулы.

Для озеленения используются крупномерные саженцы высотой 2,5 метра с комом земли. В рамках проекта подготовлены посадочные места, предусмотрена система капельного полива и проведен первичный полив высаженных деревьев.

Общий объем финансирования проекта составляет 57,5 млн тенге. Средства направлены на подготовку территории, доставку и посадку саженцев, устройство системы полива и другие необходимые работы.

Новая зеленая зона станет частью центрального парка и будет способствовать его дальнейшему благоустройству. Проект направлен на развитие общественного пространства, улучшение городской среды и создание более комфортных условий для отдыха жителей Балхаша.

"Казахмыс" продолжает реализовывать экологические и социальные инициативы в регионах присутствия, уделяя внимание благоустройству общественных пространств и развитию городской инфраструктуры.