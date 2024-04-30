Дворы домов одиноких пенсионеров и ветеранов благоустраивают волонтеры Карагандинской области

В Карагандинской области волонтеры убирают дворы домов, где проживают ветераны и одинокие пенсионеры. Работы проводятся в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

В Сарани помочь одиноким пенсионерам вызвались волонтеры студенческого парламента "Жігер" Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа имени А. Кунанбаева. За время акции они намерены охватить порядка 30 человек.

Фото: gov.kz

Одним из первых стал пенсионер Олег Михеев.

"Я бывший шахтер, живу один. Ребята помогают мне не в первый раз, за что я им искренне благодарен. В этот раз вот помогли перекопать огород, это большой труд. Очень приятно, что в нашем городе живут такие отзывчивые молодые люди. Призываю всех жителей города участвовать в акции "Таза Қазақстан", – говорит пенсионер.

Всего в Сарани с начала акции собрали и вывезли на полигоны более 700 тонн мусора. В субботниках участвовали более 1300 человек. Убрано около 98 гектаров территории, ликвидировано 27 несанкционированных свалок. По городу установлено 13 новых контейнеров для мусора, посажено 1050 деревьев и более 500 кустарников.

Фото: gov.kz

В Темиртау добровольцы волонтерского центра "Шанырақ" посетили постояльцев Дома престарелых.

Они помогли убрать территорию дома и его окрестностей, порадовали пожилых людей своим вниманием и заботой.

"Также волонтеры посетили дома одиноко проживающих пенсионеров, в том числе дом Светланы Вавиловой. Оказали им посильную помощь. Наша задача – окружить одиноких пожилых заботой и вниманием. Для этого достаточно лишь желания, ведь забота проявляется даже в мелочах", – считают в акимате Темиртау.

В рамках акции "Таза Қазақстан" с 8 по 30 апреля по городу убрано порядка 300 гектаров, вывезено на полигоны 8537 тонн мусора".

Фото: gov.kz

Всего по Темиртау определено 160 наиболее загрязненных участков, из них на сегодняшний день очищено 105. Работа по остальным продолжается. Также в городе до конца акции запланирована посадка 5300 деревьев и кустарников. На сегодняшний день высажено 2365 саженцев в парке Старого города, на Правом берегу, возле приюта для бездомных собак и Дома молодежи.

Фото: gov.kz

Работы по санитарной очистке продолжаются и в Шетском районе. С начала акции там на полигоны вывезено более 4,3 тыс. тонн мусора и золы. На этой неделе планируется вывезти еще около тысячи тонн ТБО. Также в районе посадят 3823 саженцев деревьев и около 500 кустарников.

"Неделя "Өнегелі ұрпақ" посвящена ветеранам и одиноким пенсионерам. Волонтеры планируют охватить около 50 человек. Им помогут с вывозом золы, в очистке после зимы огородов и предоставят другую необходимую помощь", – рассказали в акимате района.

В Осакаровском районе в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" был убран двор ветерана ВОВ Анны Котовой.

Учащиеся школы имени А. Бокейхана и волонтеры посадили у нее во дворе ели, покрасили дом и забор, очистили двор от мусора. Работы в этом направлении будут продолжены.