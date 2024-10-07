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В Карагандинской области волонтеры взяли шефство над одинокими пенсионерами

В Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:06 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области набирает масштаб акция "Ардағым Ардагерім", цель которой – привлечь внимание молодежи к проблемам пожилых людей и пробудить желание творить добро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт областного акимата.

Отмечается, что республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" способствовала развитию инициативы.

В Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:06

Фото: акимат Карагандинской области

На сайте приводят пример активной молодежи Абайского района. Волонтеры взяли шефство над одинокими пожилыми людьми. В очередной раз они пришли к подопечным, чтобы перед наступлением холодов помочь привести в порядок дворы, убрать осеннюю листву.

"Родственников у этих людей нет. И уже нет здоровья, чтобы управляться с дворовой территорией. Весной мы с волонтерами приходили убрать мусор после зимы, помогали вскопать огород, летом приходили подправить забор, покрасить, побелить. И вот сейчас пришли убрать двор перед зимой", — говорит организатор шефской помощи, директор Молодежного ресурсного центра Абайского района Алия Ашимова.
В Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:06

Фото: акимат Карагандинской области

"Я рада доставить пользу людям, которые прежде много трудились для развития нашего края. Общение с ними обогащает. И другой награды не надо, кроме как слова их благодарности", — отметила волонтер Екатерина Аксенова.
В Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:06

Фото: акимат Карагандинской области

Волонтеры Абайского района показывают пример социальной ответственности и патриотизма не только в таких акциях. Они также активно помогают очищать от мусора побережье водоемов, степные зоны и территорию возле автодорог, участвуют в уборке дворов, парков и скверов.

В Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:06

Фото: акимат Карагандинской области

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