Учитель из Костаная получил награду от главы государства

В Международный день учителя Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов.

На встрече с педагогами президент отметил, что "нет звания выше педагога".

"Даже самые великие личности остались в истории, как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации – в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.

Фото: akorda.kz

В числе награжденных учитель казахского языка и литературы специализированной школы-гимназии-интерната им. Ибрая Алтынсарина в Костанае Агыбай Нугыманов.

Фото: akorda.kz

Нугуманов Агыбай Карынович начал свою педагогическую деятельность в 1986 году в Казанабасской школе Аулиекольского района. На его счету множество профессиональных наград, среди учеников – призеры олимпиад и чтений.

С 2004 года Агыбай Карынович работает учителем в СШГИ им. Ибрая Алтынсарина, всего себя отдает детям.

Агыбай Карынович уверен, что учительское призвание дается человеку с великой целью: нести детям добро. На встрече он поблагодарил главу государства за постоянную поддержку сферы образования, за внимание к статусу педагога, престижу учительской профессии, созданию комфортных условий для обучения в школах страны.