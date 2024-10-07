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Учитель из Костаная получил награду от главы государства

Учитель из Костаная получил награду от главы государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 17:44 Фото: akorda.kz
В Международный день учителя Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов.

На встрече с педагогами президент отметил, что "нет звания выше педагога".

"Даже самые великие личности остались в истории, как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации – в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки".Касым-Жомарт Токаев
Учитель из Костаная получил награду от главы государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 17:44

Фото: akorda.kz

Глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.

Учитель из Костаная получил награду от главы государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 17:44

Фото: akorda.kz

В числе награжденных учитель казахского языка и литературы специализированной школы-гимназии-интерната им. Ибрая Алтынсарина в Костанае Агыбай Нугыманов.

Учитель из Костаная получил награду от главы государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 17:44

Фото: akorda.kz

Нугуманов Агыбай Карынович начал свою педагогическую деятельность в 1986 году в Казанабасской школе Аулиекольского района. На его счету множество профессиональных наград, среди учеников – призеры олимпиад и чтений.

С 2004 года Агыбай Карынович работает учителем в СШГИ им. Ибрая Алтынсарина, всего себя отдает детям.

Агыбай Карынович уверен, что учительское призвание дается человеку с великой целью: нести детям добро. На встрече он поблагодарил главу государства за постоянную поддержку сферы образования, за внимание к статусу педагога, престижу учительской профессии, созданию комфортных условий для обучения в школах страны.

"Мы видим, как наше государство стремится дать лучшее новым поколениям казахстанцев и делает все, чтобы они стали настоящими гражданами своей страны, помнящими свои истоки, родную культуру и стремящимися к будущему", – подчеркнул Агыбай Нугыманов.

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