Из оборота в Казахстане изъяты фальшивые банкноты на 43 млн тенге

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию распространению поддельных денежных банкнот. Об этом 7 октября 2024 года заявил официальный представитель АФМ Алибек Абдилов, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул спикер, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, не стоит разменивать купюры незнакомым лицам, а также не стоит покупать валюту у "менял", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

"Агентством с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 тыс. тенге, 905 купюр на 90 400 долларов, четыре купюры на 2 тыс. евро, 10 купюр на сумму 1 тыс. юаней. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге". Алибек Абдилов

Так, как отметил офпред, факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере выявлен АФМ в Алматы.

"Группа лиц задержана при попытке сбыта фальшивых купюр в ходе контрольного закупа. Отметим, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда двое фигурантов дела признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до пяти с половиной лет". Алибек Абдилов

В целом, по его словам, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены восемь лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до шести лет.

"Гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют. Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и другие), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты", – напомнил Алибек Абдилов.

Если казахстанцам стали известны факты совершения экономических правонарушений, об этом их попросили сообщить в Telegram-бот АФМ Insider.

"Анонимность гарантируется", – заключил Алибек Абдилов.

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