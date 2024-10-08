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Нотариус подрабатывал "черным" риэлтором на востоке Казахстана

&quot;Черных&quot; риэлторов задержали на востоке Казахстана: с ними был и нотариус, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:39 Фото: пресс-служба ДП ВКО
В Восточном Казахстане задержаны "черные" риэлторы. В пресс-службе областного Департамента полиции уточнили, что расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность преступной группы "черных" риэлторов, в состав которой входил нотариус.

"Фигуранты уголовного дела обманным путем завладели несколькими квартирами восточноказахстанцев, страдающих от алкоголизма. В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физических лиц и другие вещественные доказательства", – отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 млн тенге.

В полицию доставили четверых подозреваемых.

"Проводится проверка их возможного участия в других аналогичных преступлениях. Расследование ведется по факту мошенничества в особо крупном размере", – заключили в ведомстве.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о ликвидировании канала поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны. По подозрению в организации задержаны двое жителей страны.

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