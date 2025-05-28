Арестованы 34 машины, квартиры, пентхаус и дома: 290 казахстанцев обманули на миллиарды тенге

При координации прокуратуры Департаментом полиции Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и ее 12 подельников-родственников, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 мая 2025 года заявили в прокуратуре южной столицы.

"Обвиняемая путем создания чатов в мессенджерах указывала, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, поэтому у нее такие низкие цены на посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически в целях сокрытия преступной схемы закупала товары на рынках Алматы себе в убыток. Указанные убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев", – говорится в релизе, распространенном в среду.

По данным надзорного органа, соучастники тратили денежные средства на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах.

"В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком. Жертвами преступления по всей стране, начиная с Алматы до Сарани, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тенге. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд". Прокуратура Алматы

Уголовная ответственность по ст. 190 ч. 4 п. 2 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РК предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура города призывает граждан быть внимательными, не вестись на сомнительные предложения и сделки.

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