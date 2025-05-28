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События

Арестованы 34 машины, квартиры, пентхаус и дома: 290 казахстанцев обманули на миллиарды тенге

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
При координации прокуратуры Департаментом полиции Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и ее 12 подельников-родственников, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 мая 2025 года заявили в прокуратуре южной столицы.

"Обвиняемая путем создания чатов в мессенджерах указывала, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, поэтому у нее такие низкие цены на посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически в целях сокрытия преступной схемы закупала товары на рынках Алматы себе в убыток. Указанные убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев", – говорится в релизе, распространенном в среду.

По данным надзорного органа, соучастники тратили денежные средства на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах.

"В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком. Жертвами преступления по всей стране, начиная с Алматы до Сарани, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тенге. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд".Прокуратура Алматы

Уголовная ответственность по ст. 190 ч. 4 п. 2 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РК предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура города призывает граждан быть внимательными, не вестись на сомнительные предложения и сделки.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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