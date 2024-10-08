Каких специалистов привлекут для работы на АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 8 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, кто будет обеспечивать работу атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в среднем строительство АЭС занимает 10 лет. За это время будет подготовлена специальная программа по подготовке кадров.

"Данный объект будет обслуживаться в полном объеме казахстанскими специалистами. Будет подготовлен пул высококвалифицированных специалистов – инженеров всех уровней с международной квалификацией", – дополнил он.

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4 октября 2024 года вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки рассказал, есть ли у казахстанских вузов потенциал, чтобы обеспечить возможно будущую АЭС ядерщиками-инженерами.