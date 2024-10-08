Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Депутат предложил возродить газовые инспекции в Казахстане

Газовые баллоны, газовый баллон, газ, газовая горелка , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:13 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса РК Бактыкожа Измухамбетов предложил возродить в Казахстане газовые инспекции, сообщает Zakon.kz.

В Мажилисе РК 8 октября презентовали законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. В связи с этим Бактыкожа Измухамбетов спросил секретаря Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Екатерину Смышляеву касательно усиления безопасности при использовании газа.

"Сегодня газовые баллоны используют где угодно и как угодно. Результат сами знаете: кто-то взрывается, кто-то отравляется. Катастрофических ситуаций очень много. Не сокращаются. Еще хуже: никто не контролирует наличие датчиков. Отравляются бытовым газом сплошь и рядом", – заявил Бактыкожа Измухамбетов.

Он напомнил, что раньше в стране существовали газовые инспекции. Сейчас МЧС не контролирует вопросы безопасности при потреблении газа населением.

"Прежде чем рассмотреть рациональное использование и тариф по газу надо в первую очередь обеспечить усиление безопасности", – считает депутат.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева добавила, что сейчас обслуживание потребителей находится в рыночных условиях. Этим занимаются специализированные компании и создание инспекций потребует дополнительного финансирования.

"Государственная монополия была бы намного надежнее", – отметила она.

Ранее в Казахстане предложили ввести повышенный тариф на газ в случае превышения определенного лимита.

Читайте также

Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
В Абайской области открыли памятник погибшим пожарным
В области Абай открыли памятник пожарным и лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Забирали казахстанцев в армию с улицы: в Минобороны подтвердили факты
Бауыржан Муканов
Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Газоснабжение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
&quot;Имейте совесть&quot;: Баян Алагузова обратилась к &quot;Ирине Кайратовне&quot;
"Имейте совесть": Баян Алагузова обратилась к "Ирине Кайратовне"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: