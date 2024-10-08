Депутат предложил возродить газовые инспекции в Казахстане

Депутат Мажилиса РК Бактыкожа Измухамбетов предложил возродить в Казахстане газовые инспекции, сообщает Zakon.kz.

В Мажилисе РК 8 октября презентовали законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. В связи с этим Бактыкожа Измухамбетов спросил секретаря Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Екатерину Смышляеву касательно усиления безопасности при использовании газа.

"Сегодня газовые баллоны используют где угодно и как угодно. Результат сами знаете: кто-то взрывается, кто-то отравляется. Катастрофических ситуаций очень много. Не сокращаются. Еще хуже: никто не контролирует наличие датчиков. Отравляются бытовым газом сплошь и рядом", – заявил Бактыкожа Измухамбетов.

Он напомнил, что раньше в стране существовали газовые инспекции. Сейчас МЧС не контролирует вопросы безопасности при потреблении газа населением.

"Прежде чем рассмотреть рациональное использование и тариф по газу надо в первую очередь обеспечить усиление безопасности", – считает депутат.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева добавила, что сейчас обслуживание потребителей находится в рыночных условиях. Этим занимаются специализированные компании и создание инспекций потребует дополнительного финансирования.

"Государственная монополия была бы намного надежнее", – отметила она.

Ранее в Казахстане предложили ввести повышенный тариф на газ в случае превышения определенного лимита.