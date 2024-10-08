Превысишь лимит – будет дороже: тарифы на газ предлагают изменить в Казахстане

В Казахстане, согласно законопроекту по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, предлагается ввести повышенный тариф, сообщает Zakon.kz.

В Мажилисе 8 октября 2024 года презентовали законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа для населения. Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, проектом закона предлагается два вида тарифа для природного газа.

"Первый – для лимитированного объема потребления газа для нужд домохозяйств. Второй – в тех случаях, когда будет идти превышение. У нас идет дискуссия по коэффициенту, который составляет порядка 1,3 для тарифа", – сказала Екатерина Смышляева.

В Казахстане есть 2,2 млн бытовых потребителей газа, из них 1,5 млн – домохозяйства, остальные потребители – это квартиры.

"Есть базовое потребление. Определенный лимит. В рамках лимита потребляешь дешевый тариф. Превысишь лимит – будет дороже", – отметила Екатерина Смышляева.

Ранее депутат потребовал решить проблему с дефицитом газа в Туркестанской области.