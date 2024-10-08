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Единый стандарт для школьных учебников предлагают ввести в Казахстане

Школьные учебники, книги, школа, школьные принадлежности, букварь, первоклассники, первый класс , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:35 Фото: Zakon.kz
Депутат Даулет Мукаев на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию 8 октября 2024 года раскритиковал размер учебников, которыми пользуются сейчас ученики, сообщает Zakon.kz.

Даулет Мукаев указал на разный формат учебников.

"Почему они все разные? Почему нет одного утвержденного стандарта? Почему задаю этот вопрос? Каждый раз в начале учебного года приходится покупать обложки для учебников, потому что учебники одного класса не подходят для учебников следующего класса, да и в одном классе учебники разные и мы сейчас даже иногда вынуждены самодельные обложки использовать. Это что? Считаю, что должен быть один стандарт", – заявил мажилисмен.

Не согласен он и с планами исключить предмет "Цифровая грамотность" из учебного плана для начальных классов. 

Он также предлагает упростить учебники по русскому языку для учеников с казахским языком обучения.

"В Казахстане русскому языку детей в казахских классах начинают обучать со второго класса, но почему учебник для второго класса такой сложный? Сразу начинают давать такие задания, как построить предложения, учить стихи? Почему они не начинают с алфавита? Детям сложно. Из наших детей будто готовят филологов. Причастный, деепричастный оборот, обособление и так далее. Задают учить стихи, и в этой связи считаю, что нужно упростить учебники", – пояснил он.

30 сентября сообщалось, что в Казахстане изменили подход к изданию школьных учебников.

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