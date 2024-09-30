В Казахстане изменили подход к изданию школьных учебников

Приказом и. о. министра просвещения от 24 сентября 2024 года внесены изменения в Правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования изложены в новой редакции.

Так, основанием для подготовки учебно-методического комплекса для дошкольного образования, учебников и учебно-методического комплекса для начального, основного среднего и общего среднего образования, в том числе электронной форме, служит Тематический план, формируемый и утверждаемый Республиканским научно-практическим центром экспертизы содержания образования по согласованию с министерством.

Подготовка учебника, в том числе электронного, организуется разработчиком или издательством путем формирования авторского коллектива из прошедших обучающие курсы по вопросам их разработки.

Предусматривается, что учебники, УМК и пособия, в том числе в электронной форме, могут дорабатываться в связи с необходимостью периодического обновления фактологических, статистических, информационных данных и методических подходов.

Экспертиза учебников для организаций среднего образования, УМК для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме включает в себя:

планирование экспертизы учебно-методических комплексов, учебников, УМК, в том числе в электронной форме;

порядок оказания государственной услуги по выдаче экспертного заключения авторам и авторскому коллективу на учебные издания для дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования;

порядок проведения экспертизы и условия работы предметной экспертной комиссии.

Указывается, что издательство, разработчик ежегодно с 5 января по 15 марта представляют Республиканскому научно-практическому центру экспертизы содержания образования прогнозную заявку на включение учебно-методических комплексов и учебников, в том числе в электронной форме, в Тематический план не позднее двух лет до внедрения их в учебный процесс.

В Тематический план от издательства, разработчика включается одно наименование учебника и УМК, в том числе в электронной форме, по предмету на класс. При превышении объема прогнозных заявок от планируемого в Тематический план включаются равные доли учебно-методического комплекса для дошкольного образования, учебников, УМК, в том числе в электронной форме, от общего объема заявок услугополучателей.

График проведения экспертизы обеспечивает обновление перечня через каждые пять лет для организаций среднего образования, через каждые шесть лет для организаций специального образования. По итогам анализа уполномоченный орган в области образования изменяет сроки разработки и переиздания учебников и УМК, в том числе в электронной форме.



Тематический план на следующий финансовый год утверждается республиканским центром по согласованию с министерством в срок до 15 мая текущего года.

После чего центр направляет выписку из утвержденного Тематического плана издательству или разработчику в течение 15 календарных дней со дня его утверждения.

Правила также устанавливают:

порядок оказания государственной услуги по выдаче экспертного заключения авторам и авторскому коллективу на учебные издания для дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования; порядок проведения экспертизы и условия работы предметной экспертной комиссии; порядок апробации учебников и УМК для организаций среднего образования; порядок проведения мониторинга учебников для организаций среднего образования и УМК для дошкольных организаций, организаций среднего образования; порядок издания учебников для организаций среднего образования и УМК для дошкольных организаций, организаций среднего образования и т. д.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.