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Депутаты намерены решить проблему нехватки учебников в частных школах Казахстана

Школьные учебники, книги для средних классов, школа, история Казахстана, физика, алгебра, геометрия, биология , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 20:06 Фото: primeminister.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса 8 октября 2024 года рассказал, кого из учеников частных школ будут обеспечивать бесплатными учебниками, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов отметил, что в некоторых частных школах, особенно в Туркестане, Шымкенте и других регионах, часть учеников перевели в частные школы. Таким образом разгружаются так называемые трехсменные школы. 

Но в итоге, по его словам, сложилась проблема нехватки учебников для этой категории школьников.

"Парадокс в том, что ребенок, тот же гражданин Казахстана, который обучается в государственной школе – получает учебник. А когда он переходит в частные школы, то этот учебник ему не полагается. Поэтому мы на протяжении ряда лет инициировали поправки, сейчас уже, придя в парламент, я дал такую поправку", – пояснил мажилисмен. 

По его словам, положительная позиция правительства по этому поводу у депутатов имеется.

"Я думаю, что в ближайшее время мы эту норму примем и эти дети, обучающиеся в частных школах, получат бесплатные учебники", – резюмировал Аймагамбетов. 

8 октября 2024 года депутат Даулет Мукаев раскритиковал размер учебников, которыми пользуются сейчас ученики. Он предложил ввести единый стандарт учебников.  

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