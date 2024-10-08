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Покупка обложек бьет по карману: когда спишут нестандартные учебники

Школьные учебники, книги, школа, школьные принадлежности, букварь, первоклассники, первый класс , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:40 Фото: Zakon.kz
Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса 8 октября 2024 года рассказал, когда школьные учебники будут одного размера. На разнобой часто жалуются родители. Ведь им приходится покупать обложки чуть ли не индивидуально под каждый предмет, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов говорит, что в 2020 году было принято решение унифицировать размер всех школьных учебников.

"Те учебники, которые выпускаются после (2020 года – Прим. ред.), они выпускаются уже единым форматом, который более удобен и привычен, скажем так. Но учебники, которые были выпущены с 2016 года и далее, сейчас находятся в пользовании и, понятное дело, что мы не будем их выкидывать, пока они еще действуют. Я думаю, это экономически и в целом нерационально", – заявил он.

Между тем новые учебники уже будут издаваться по новым стандартам по единому формату.

"Я думаю, что та проблема, о которой вы говорите, будет полностью решена... Года два и будут новые учебники. Министерство по крайней мере сегодня заявляет об этом", – резюмировал мажилисмен.

Ранее депутат Даулет Мукаев раскритиковал размер учебников, которыми пользуются сейчас ученики.

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