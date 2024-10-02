Аймагамбетов о платных парковках: Львиная доля доходов должна поступать в бюджет города

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года рассказал о планах инициировать нормы, которые позволят пересмотреть ситуацию с платными парковками в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что институт платных парковок существует во всех развитых странах. Это один из важных инструментов регулирования.

"Я не говорю о том, чтобы все платные парковки отменить. Но мы должны признать, что акимат Алматы стал заложником принятых в прежние годы решений. Что мы предлагаем делать? На сегодняшний день 70% вырученных средств поступает частной компании и только 30% получает бюджет. Мы считаем, что это несправедливо. В данном случае я считаю, что львиная доля должна поступать в бюджет города", – добавил он.

Указал он и на необходимость установления соразмерных штрафов в этой части.



"Если на сегодня, условно, стоимость парковки стоит 100 тенге, но, если ты не увидел или есть какие-то другие причины, приходит штраф в 5 тыс. тенге. Не должно быть так. Штрафы должны быть соразмерными. Должно быть больше бесплатных мест в социальных местах. Есть зарубежный опыт – когда в определенные часы дешевле или дороже стоимость, например, в час пик. Мы говорим о том, что эту ситуацию необходимо в корне пересмотреть: условно процентов 80-90% (от доходов. – Прим. ред.), как минимум, должно получать государство", – пояснил мажилисмен.

Соответствующие поправки сейчас, по его словам, разрабатываются.

"Буквально сейчас у нас рассматривается законопроект о местном самоуправлении, законопроект о статусе столицы и городов республиканского значения. Мы туда инициируем поправки вместе с группой депутатов. Изучаем международный опыт, чтобы все эти вопросы предусмотреть, чтобы была нормальная законодательная основа, чтобы ни в одном городе, ни в одном населенном пункте не мог никто даже при желании отстаивать интересы не города, а каких-то частных компаний. Мы планируем в течение двух недель эти поправки инициировать, дальше будем обсуждать", – резюмировал Аймагамбетов.

2 октября депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий лицам, приравненным к госслужащим, заниматься предпринимательской деятельностью.

