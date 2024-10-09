На 4,4 млн тенге поощрили казахстанца-осведомителя в Антикоре

Астанчанина поощрили на несколько миллионов тенге за то, что он сообщил в Антикор о подстрекательстве к даче взятки, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

"В этом году в Астане, буквально недавно, на 4,4 млн тенге, или 10% от суммы взятки, поощрен гражданин за оказание содействия в пресечении преступной деятельности двух граждан, которые подстрекали его к даче взятки за трудоустройство в квазигосударственной компании. Этим же департаментом на 3 млн тенге поощрен еще один гражданин, за сообщение о коррупции в отношении двух граждан, подстрекавших его к даче взятки сотрудникам полиции", – сказал он.

Данияр Бигайдаров отметил, что Антикоррупционная служба обеспечивает полную конфиденциальность осведомителей, то есть сообщивших о фактах коррупции.

"С 3 января 2023 года данная категория граждан подпадает под комплексную программу защиты свидетелей. Теперь сообщившие о коррупции защищены не только физической неприкосновенностью, но и усилены меры защиты конфиденциальной информации, их трудовые права", – рассказал он.

Теперь сообщившие о коррупции не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены или переведены на другую должность без участия сотрудника Антикоррупционной службы в составе комиссии. В случае разглашения информации о лицах, сообщивших о коррупции, предусмотрена уголовная ответственность, резюмировал спикер.

Ранее мы рассказывали об астанчанине, который, чтобы не платить штраф 672 млн тенге за взятку, дал еще одну и сел на 10 лет.