В Астане и Алматы проведена спецоперация: изобличены сотрудники Минфина
Во время брифинга Бигайдаров уточнил, что их подозревают в том, что, имея доступ к информации о необоснованном доначислении предприятию 570 миллионов тенге налогов, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.
"В дальнейшем под предлогом решения данного вопроса завладели его деньгами в сумме 68 миллионов тенге. Должностные лица министерства и посредник были изобличены с поличным".Данияр Бигайдаров
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Продолжая, он отметил, что с санкции суда подозреваемые взяты под домашний арест с применением электронных средств слежения.
Также проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц.
"Расследование продолжается", – заключил он.
Ранее стало известно, что жителя Астаны поощрили на 4,4 миллиона тенге за то, что он сообщил в Антикор о подстрекательстве к даче взятки.