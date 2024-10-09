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В Астане и Алматы проведена спецоперация: изобличены сотрудники Минфина

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 13:03 Фото: Zakon.kz
В двух крупнейших городах Казахстана задержали руководителей управлений Министерства финансов. По словам представителя Антикоррупционной службы Данияра Бигайдарова, они путем обмана завладели деньгами предпринимателя в сумме 68 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Во время брифинга Бигайдаров уточнил, что их подозревают в том, что, имея доступ к информации о необоснованном доначислении предприятию 570 миллионов тенге налогов, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.

"В дальнейшем под предлогом решения данного вопроса завладели его деньгами в сумме 68 миллионов тенге. Должностные лица министерства и посредник были изобличены с поличным".Данияр Бигайдаров
В Астане и Алматы проведена спецоперация: изобличены сотрудники Минфина, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 13:03

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Продолжая, он отметил, что с санкции суда подозреваемые взяты под домашний арест с применением электронных средств слежения.

Также проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц.

"Расследование продолжается", – заключил он.

Ранее стало известно, что жителя Астаны поощрили на 4,4 миллиона тенге за то, что он сообщил в Антикор о подстрекательстве к даче взятки.

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