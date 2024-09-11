Мажилис ратифицировал соглашение с Катаром о привлечении 20 млрд долларов инвестиций

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании 11 сентября одобрили ратификацию межправительственного соглашения с Катаром о привлечении инвестиций на 20 млрд долларов США, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, предусматривается реализация девяти совместных инвестиционных проектов в стране, включая телекоммуникации, энергетику, добычу и транспортировку газа, финансовую отрасль.

"Проект приобретения 100% акций АО "BEREKE BANK" LESHA BANK. Этот проект обеспечит реализацию поручения главы государства привлечь в страну три надежных иностранных банка в целях повышения конкуренции в банковской сфере", – сказал Нурлан Байбазаров.

Министр отметил, что инвестиции катарской компании Power INTERNATIONAL HOLDING в Теле2 позволят внедрить передовые технологии, расширить телекоммуникационную инфраструктуру и оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, соглашение включает три проекта по строительству газоперерабатывающих заводов мощностью 1, 2,5 и 6 млрд кубометров в год. Это позволит рационально использовать ресурсы месторождения Кашаган, а также увеличить производство товарного газа для покрытия внутренних потребностей страны.

"Ввод в эксплуатацию газоперерабатывающих заводов позволит производить 6,9 млрд кубометров товарного газа в год, 410 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 60 тыс. тонн газового конденсата и 777 тыс. тонн серы. В целом, данные проекты увеличат объем производства товарного газа в стране на 18%", – подчеркнул глава ведомства.

По каждому из проектов строительства газоперерабатывающего завода ожидается создание новых рабочих органов: на этапе строительства – 2000 человек, на этапе эксплуатации – 600 человек.

В августе сообщалось, что Катар вложит около 3,5 млрд долларов в строительство двух газоперерабатывающих заводов на Кашагане.