Как секретарь суда хотела нажиться на деле экс-начальника полиции Талдыкоргана, рассказали в Антикоре

Антикоррупционной службой Жетысуской области завершено досудебное расследование в отношении секретаря судебного заседания Талдыкорганского городского суда и двоих граждан по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге 9 октября официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, секретарь под видом содействия в изменении показаний потерпевшей в пользу бывшего начальника управления полиции города Талдыкоргана завладела половиной из переданных 40 млн тенге его супругой.



"Остальные 20 млн тенге присвоены потерпевшей и ее подельником под предлогом изменения показаний в суде в пользу подсудимого", – сказал Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что с санкции суда в отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде "домашнего ареста" и "содержания под стражей".

Приговор экс-начальнику полиции Талдыкоргана вынесли в апреле, полковника за изнасилование лишили свободы на 11 лет.

