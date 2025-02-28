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События

Дело экс-начальника полиции Талдыкоргана: его жертву посадили на 6 лет

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 10:25 Фото: Zakon.kz
В Коксуском райсуде области Жетысу вынесли приговор жертве изнасилования в кабинете начальника полиции Талдыкоргана, ее знакомому и секретарю суда по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда области Жетысу, 12 ноября 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева по факту изнасилования женщины в его кабинете.  

Во время досудебного расследования жена Куштыбаева, узнав, что потерпевшая хорошо общается с их общим знакомым, решила через него договориться с ней об изменении показаний за деньги. Жена Куштыбаева хотела, чтобы ее мужу изменили квалификацию преступления с изнасилования на понуждение к половому сношению.

Общий знакомый согласился на это предложение и получил за это часть обещанных средств – 3 млн тенге.

9 февраля 2024 года уголовное дело в отношении экс-начальника полиции поступило в Талдыкорганский горсуд. И здесь секретарь суда сообщила жене подсудимого, что потерпевшая за изменение своих показаний требует 50 млн тенге. Супруга подсудимого согласилась. Позже секретарь сообщила жене Куштыбаева о снижении требуемой суммы до 40 млн тенге.

Деньги секретарь суда получила двумя траншами, но передала жертве изнасилования только половину, оставшиеся 20 млн тенге присвоила себе.

Приговором суда все трое признаны виновными и приговорены к 6 годам лишения свободы.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме и взыскал:

• с пособника – 3 млн тенге;

• с пособника и жертвы изнасилования – солидарно 20 млн тенге;

• с секретаря суда – 20 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Приговор ему вынесли в апреле 2024 года: полковника за изнасилование лишили свободы на 11 лет. А в октябре 2024 года Антикор рассказал о задержании секретаря суда Талдыкоргана, жертвы Кутыбаева и ее подельника. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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