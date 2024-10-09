Оружие дали тем, кому нельзя: полицейского начальника наказали в Мангистау
Фото: Zakon.kz
Приказом начальника Департамента полиции Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника Отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 октября рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Прокурорами выявлены нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия. Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие. В целях устранения данных нарушений в Отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок", – сообщили в ведомстве.
В связи с этим в отношении руководства Отдела полиции возбудили дисциплинарное производство.
Кроме того, после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулировали, а также изъяли четыре единицы оружия.
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