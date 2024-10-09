Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Оружие дали тем, кому нельзя: полицейского начальника наказали в Мангистау

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:52 Фото: Zakon.kz
Приказом начальника Департамента полиции Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника Отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокурорами выявлены нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия. Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие. В целях устранения данных нарушений в Отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок", – сообщили в ведомстве.

В связи с этим в отношении руководства Отдела полиции возбудили дисциплинарное производство.

Кроме того, после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулировали, а также изъяли четыре единицы оружия.

Ранее в Алматы на видео попало, как водитель автомобиля открыл стрельбу по движущейся рядом машине.

Читайте также

Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
Как секретарь суда хотела нажиться на деле экс-начальника полиции Талдыкоргана, рассказали в Антикоре
Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области
Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан надвигаются морозы до пяти градусов
Ирина Капитанова
Мангистау Мангистауская область 2024 год Огнестрельное оружие Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: