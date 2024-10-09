Минобороны хочет, чтобы за безопасностью в армии следил ИИ

Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев 9 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что в казахстанской армии внедрят систему с применением искусственного интеллекта, чтобы следить за безопасностью в воинских частях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что планируется внедрить систему видео-аналитики с применением искусственного интеллекта, который позволит оперативно определять различные инциденты: скопление людей, драки, резкие движения, оставление места, несанкционированный вход в камеру хранения оружия, склады и так далее.

"Помимо этого, ежедневная рутина, которая происходит в армии – она оптимизируется. То есть наличие личного состава на месте. Эти данные данные будут автоматически передаваться в вышестоящие органы. Наличие автотранспорта, автотехники – какая выехала, с какой целью и куда. То есть путем применения видеоаналики с элементами ИИ эти вопросы можно будет решить", – дополнил Дархан Ахмедиев.

По его словам, сейчас проект находится на стадии определения механизма закупа необходимого программного обеспечения, и на него понадобится 400 млн тенге.

"Но здесь нужно понимать, что одно программное обеспечение не решит вопрос, потому что нужно обновлять IT-инфраструктуру, закупать сервера, чтобы хранить эти видеоданные, нужно сами видеокамеры обновлять. У нас достаточно видеокамер, но к сожалению, не все из них являются цифровыми. Некоторые аналоговые. Мы планируем обновить их на цифровые. Помимо этого мы понимаем, что в воинских частях есть "мертвые" зоны, которые не покрываются – наши задачи определить эти мертвые зоны и также оснастить камерами", – сказал он.

Дархан Ахмедиев также отметил, что все данные будут подниматься снизу вверх в плоть до Национального центра управления обороны, чтобы понимать состояние воинской части.

"Что касается статуса реализации проекта. Во-первых нужно понять, что мы работаем только с казахстанскими компаниями, которые работают в этой сфере. Провели несколько операций и пилотных проектов. Каждое из казахстанских решений показывает свои лучшие стороны. Мы попытались объединить и сделать общее техническое требование, с каждого решения взяли лучшие практики и объединили в одно техническое требование", – озвучил Дархан Ахмедиев.

Он подчеркнул, что проект уже реализуется в пилотном режиме в нескольких воинских частях.

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