Инциденты в армии фиксируются ежедневно – Минобороны

Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал работу установленных в воинских частях камер, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, инциденты фиксируются камерами ежедневно.

"Что касается побоев солдат – таких случаев нет. Но инциденты фиксируются нами ежедневно: это скопление людей, оставление места службы, выход с работы не в то время, посещение людьми складов без необходимых санкций", – перечислил Ахмедиев.

Журналисты уточнили у него, не было ли зафиксировано драк и неуставных отношений среди военнослужащих в 2026 году.

"Нет", – коротко ответил вице-министр.

Ранее мы писали, что у Минобороны появятся новые функции.