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Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла

Совет по этике Павлодарской области , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 20:19 Фото: Скрин с видео/Zakon.kz/Ирина Адылканова
В среду 9 октября 2024 года на Совете по этике Павлодарской области разбирали содержимое подарочных пакетов, врученных труженикам тыла к 9 мая. Как оказалось, в Григорьевском сельском округе в продуктовый набор вложили по бутылке водки, сообщает Zakon.kz.

Водка стала дополнением к подсолнечному маслу, крупам, сладостям. А пакеты лично развез по адресам аким округа Талгат Бланкин. На региональном совете по этике выяснилось, что преподнесенное спиртное могло стать косвенной причиной смертельного случая

У членов Совета по этике возник вопрос не только о наличии спиртного, преподнесенного государственным служащим. Заместитель прокурора Павлодарского района Нурлан Опабеков рассказал, что после вручения в доме одного из тружеников случился пожар, дом полностью сгорел, и погибла его жена.

"Установлено, что супруги были в состоянии алкогольного опьянения. Указанные действия со стороны акима сельского округа нарушают стандарты служебной этики государственного служащего и противоречит общепринятым нормам морали. Госслужащим необходимо придерживаться стандартов и избегать подрыва доверия общества. Таким образом, указанное стало возможным из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей акимом Григорьевского сельского округа", – сказал Нурлан Опабеков.

По его словам, в честь праздника было выпито именно подаренное спиртное. После чего пожилой мужчина покинул дом, а его супруга заснула. Согласно заключению, причиной возгорания стала неполадка в электросети. Прямой связи между ее гибелью и вручением подарочных пакетов члены Совета по этике не выявили, но подчеркнули, что если бы хозяйка дома была трезва и не спала, она, вероятно, могла бы вовремя заметить опасность и вызвать подмогу.

Сам Талгал Бланкин пояснил, что не принимал участие в формировании продуктовых наборов, а только вручил их.

"Над подарками работали ответственные лица. Они же искали спонсоров, а я вручал. Времени было мало, и я не вдавался в содержимое праздничного набора. В этом я вину признаю – не удостоверился, не посмотрел, что там находится", – сказал Тлагат Бланкин.

Несмотря на это, члены Совета по этике рекомендовали привлечь акима к дисциплинарной ответственности.

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